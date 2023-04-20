Romain Saiss'in peşini bırakmıyorlar

Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, sezon sonu için menajeriyle şimdiden İngiliz takımlarıyla temas halindeyken Katar kulüpleri de oyuncu için devrede...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Romain Saiss'in peşini bırakmıyorlar
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20 Nisan 2023 14:16
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Faslı yıldız Romain Saiss, sezon sonu için menajeriyle şimdiden İngiliz takımlarıyla temas halindeyken Katar kulüpleri de oyuncunun peşini bırakmıyor...

4 MİLYON EURO...

Yıldız isme, Arap yarımadasından 4 milyon Euro seviyesinde maaşlı teklifler geldiği kaydedildi.

KARARINI SEZON SONU VERECEK

Oyuncunun, kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Beşiktaş da Saiss için 4 milyon Euro talep ediyor. 

 
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