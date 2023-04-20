Beşiktaş'ta Faslı yıldız Romain Saiss, sezon sonu için menajeriyle şimdiden İngiliz takımlarıyla temas halindeyken Katar kulüpleri de oyuncunun peşini bırakmıyor...Yıldız isme, Arap yarımadasından 4 milyon Euro seviyesinde maaşlı teklifler geldiği kaydedildi.Oyuncunun, kararını sezon sonunda vereceği ifade edildi. Beşiktaş da Saiss için 4 milyon Euro talep ediyor.