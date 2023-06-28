Romain Saiss'ın gözü Avrupa'da

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Romain Saiss, Avrupa'ya dönüş hazırlığı yapıyor. Wolterhampton'tan bedelsiz transfer edilen 33 yaşındaki Faslı futbolcu, Beşiktaş'la yollarını ayırarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlıyor.
SATIŞA ONAY VERİLMESİ BEKLENİYOR
Marsilya'dan geçen hafta gelen 2,5 milyon euroluk teklif, siyah-beyazlılar tarafından geri çevrilmişti. Fransız ekibinin teklifini artırması veya farklı bir kulüpten 2,5 milyon euronun üzerinde öneri gelmesi durumunda Saiss'in satışına onay verilmesi bekleniyor.
EMRECAN VE MONTERO KARARI
Bu arada kiralık sözleşmeleri biten Emrecan Uzunhan ve Francisco Montero cumartesi günü başlayacak çalışmalarda yer alacak. Emrecan'ın kadroda tutulması, Montero'nun ise bu kez bonservisiyle birlikte elden çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.
SATIŞA ONAY VERİLMESİ BEKLENİYOR
Marsilya'dan geçen hafta gelen 2,5 milyon euroluk teklif, siyah-beyazlılar tarafından geri çevrilmişti. Fransız ekibinin teklifini artırması veya farklı bir kulüpten 2,5 milyon euronun üzerinde öneri gelmesi durumunda Saiss'in satışına onay verilmesi bekleniyor.
EMRECAN VE MONTERO KARARI
Bu arada kiralık sözleşmeleri biten Emrecan Uzunhan ve Francisco Montero cumartesi günü başlayacak çalışmalarda yer alacak. Emrecan'ın kadroda tutulması, Montero'nun ise bu kez bonservisiyle birlikte elden çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ