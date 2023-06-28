Romain Saiss'ın gözü Avrupa'da

Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss, Avrupa'ya dönme planları yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Romain Saiss'ın gözü Avrupa'da
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28 Haziran 2023 10:35
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Romain Saiss, Avrupa'ya dönüş hazırlığı yapıyor. Wolterhampton'tan bedelsiz transfer edilen 33 yaşındaki Faslı futbolcu, Beşiktaş'la yollarını ayırarak kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlıyor.

SATIŞA ONAY VERİLMESİ BEKLENİYOR

Marsilya'dan geçen hafta gelen 2,5 milyon euroluk teklif, siyah-beyazlılar tarafından geri çevrilmişti. Fransız ekibinin teklifini artırması veya farklı bir kulüpten 2,5 milyon euronun üzerinde öneri gelmesi durumunda Saiss'in satışına onay verilmesi bekleniyor.

EMRECAN VE MONTERO KARARI

Bu arada kiralık sözleşmeleri biten Emrecan Uzunhan ve Francisco Montero cumartesi günü başlayacak çalışmalarda yer alacak. Emrecan'ın kadroda tutulması, Montero'nun ise bu kez bonservisiyle birlikte elden çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

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