Romain Saiss için transfer teklifi!

Beşiktaş'ın Fas Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda iyi bir performans ortaya koyan tecrübeli stoperi Romain Saiss için Körfez ülkelerinden bir takımdan 2.5 milyon euro'luk teklif geldiği öğrenildi.



Sakatlığı ile ilgili durumun da net olmadığı ortamda yönetim 2.5 milyon Euro'luk teklifi az bulsa da teklifin değerlendirilip değerlendirilmemesi konusunda henüz karar verebilmiş değil.



Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Saiss, siyah-beyazlı forma altında 11 maça çıktı.





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