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Romain Saiss için belgesel geliyor

Netflix'in, Dünya Kupası'ndaki bazı takımların kaptanları için yeni bir belgesel hazırlığında olduğu ve kaptanlar arasında Fas forması giyen Romain Saiss'ın da bulunduğu belirtildi.

Romain Saiss için belgesel geliyor
Netflix'in, 2022 Katar Dünya Kupası ile ilgili olarak yeni bir belgesel hazırlığında olduğu belirtildi.

The Telegraph'ın haberine göre, belgeselde Dünya Kupası'ndaki bazı takımların kaptanlarının yer alacağı aktarıldı.

Netflix'in hazırlayacağı kaptanlar belgeselinde Fas kaptanı Romain Saiss, Galler kaptanı Gareth Bale, Danimarka Kaptanı Simon Kjaer ve Brezilya Kaptanı Thiago Silva'nın olacağı ifade edildi.

Netflix'in hazırlayacağı yeni belgeselin önümüzdeki yaz FIFA+ üzerinden yayınlanacağı kaydedildi.

Netflix'in Dünya Kupası ile ilgili belgeselinin, daha önce gösterime soktuğu "Kaptanlar" belgeselinden farklı olacağı ve büyük hit beklendiği öne sürüldü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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