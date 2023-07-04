Beşiktaş'ta Romain Saiss konusunda hareketli saatler yaşanıyor.
Faslı stoper için Marsilya'nın 2.5 milyon Euro'yla kapıyı çaldığı ve bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
AL ITTIHAD DEVREYE GİRDİ
Fransız ekibi, teklifini yenilemezken Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın devreye girdiği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın transferde 4 milyon Euro beklediği kaydedilirken, Arabistan ekibinin bu rakamı verebileceği belirtildi.
Faslı stoper için Marsilya'nın 2.5 milyon Euro'yla kapıyı çaldığı ve bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
AL ITTIHAD DEVREYE GİRDİ
Fransız ekibi, teklifini yenilemezken Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın devreye girdiği ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın transferde 4 milyon Euro beklediği kaydedilirken, Arabistan ekibinin bu rakamı verebileceği belirtildi.