Romain Saiss için Araplar devrede

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Romain Saiss için Araplar devrede
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04 Temmuz 2023 11:03
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 11:04
Beşiktaş'ta Romain Saiss konusunda hareketli saatler yaşanıyor.

Faslı stoper için Marsilya'nın 2.5 milyon Euro'yla kapıyı çaldığı ve bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı.

AL ITTIHAD DEVREYE GİRDİ

Fransız ekibi, teklifini yenilemezken Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'ın devreye girdiği ileri sürüldü.

Beşiktaş'ın transferde 4 milyon Euro beklediği kaydedilirken, Arabistan ekibinin bu rakamı verebileceği belirtildi. 

 
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