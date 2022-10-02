Romain Saiss: "Güzel işler yapacağız"

Beşiktaş forması giyen Romain Saiss, Fenerbahçe derbisi sonrası görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Romain Saiss: 'Güzel işler yapacağız'
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02 Ekim 2022 22:28
Beşiktaş'ta Romain Saiss, Fenerbahçe ile 0-0 sona eren derbi mücadelesini değerlendirdi.

Saiss, "Önemli bir maçtı. Kazanamadık ama iyi bir reaksiyon verdik. İyi bir savaşma ruhu gösterdik. Kazanmamız gerekirdi, mükemmel değildik. Ama savaşma ruhumuz önemliydi. Böyle devam edersek, bu ligde güzel işler yapacağız." dedi.

Tecrübeli isim, ayrıca, "Bazı noktaları çalışmalıyız. Bu takım çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Gol gelecek. Maçları kazanacağız. Rakibimizden gol yemedik. Gol yemeden 1 puan aldık. Yenseydik, mükemmel olacaktık. Ama iyi bir görüntü verdik." diye konuştu.

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