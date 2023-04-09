Romain Saiss geri döndü

Beşiktaş'ta son haftalarda formasından uzak kalan Romain Saiss, Giresunspor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e geri döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Romain Saiss geri döndü
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09 Nisan 2023 20:57
Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında istikrarlı bir şekilde forma giyen ancak 2022 FIFA Dünya Kupası dönüşünde yedek kalmaya başlayan Romain Saiss, 4 müsabaka sonrası yeniden 11 kişilik kadroya dahil oldu.

Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan Faslı oyuncu, Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada mücadeleye 11 kişilik kadroda başlarken daha sonra oynanan MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında yedek soyundu. Saiss, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta ise izinli olduğu için takımda yer almadı.

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