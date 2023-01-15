Romain Saiss geçit vermedi

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Romain Saiss, ilk 11'deki yerine Konyaspor karşılaşmasıyla geri döndü.



Mert Günok'un kendi kalesine attığı gol dışında ev sahibi ekibin hücumcularına maç boyunca geçit vermeyen Saiss, stoper hattında görevini eksiksiz şekilde yerine getirerek teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etti.



90 dakika sahada kalan Faslı stoper, galibiyetin de mimarlarından biri oldu.





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