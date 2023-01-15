Romain Saiss geçit vermedi

Beşiktaş'ta sakatlığı sonrası Konyaspor maçıyla formasını geri alan Romain Saiss, 2-1 kazanılan maçta başarılı bir performans ortaya koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Romain Saiss geçit vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2023 12:39
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Romain Saiss, ilk 11'deki yerine Konyaspor karşılaşmasıyla geri döndü.

Mert Günok'un kendi kalesine attığı gol dışında ev sahibi ekibin hücumcularına maç boyunca geçit vermeyen Saiss, stoper hattında görevini eksiksiz şekilde yerine getirerek teknik direktör Şenol Güneş'i mutlu etti.

90 dakika sahada kalan Faslı stoper, galibiyetin de mimarlarından biri oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ