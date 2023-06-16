Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Siyah beyazlılarda forma giyen o ismin Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Fas basınındaki habere göre; Beşiktaş ile iplerini koparan Romain Saiss, Marsilya ile el sıkıştı.
HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI
Siyah beyazlılardan ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli stopere birçok takımın ilgisi bulunuyordu. Marsilya'nın ise geçtiğimiz günlerde Saiss ile temasa geçtiği yazıldı.
İki tarafın transfer için her konuda anlaştığı belirtildi. Ancak Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının ardından transferin beklemeye alındığı ifade edildi.
YENİ HOCADAN ONAY ALINACAK
Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, transferi ertelediği ve yeni bir teknik direktörle anlaştıktan sonra transfer için onay alacağı aktarıldı.
Öte yandan transferin birkaç hafta içerisinde netlik kazanacağı yazıldı.
MARSİLYA GEÇEN SEZON DA İLGİLENMİŞ
Bunun yanı sıra Marsilya'nın, Romain Saiss'e geçen sezon da ilgi gösterdiği ancak yine yaşanan belirsizliklerden dolayı oyuncunun Beşiktaş'a imza attığı bildirildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
33 yaşındaki defans bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı. Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Faslı futbolcunun, siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2024 yılına sona erecek.
Siyah beyazlılarda forma giyen o ismin Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Fas basınındaki habere göre; Beşiktaş ile iplerini koparan Romain Saiss, Marsilya ile el sıkıştı.
HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI
Siyah beyazlılardan ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli stopere birçok takımın ilgisi bulunuyordu. Marsilya'nın ise geçtiğimiz günlerde Saiss ile temasa geçtiği yazıldı.
İki tarafın transfer için her konuda anlaştığı belirtildi. Ancak Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının ardından transferin beklemeye alındığı ifade edildi.
YENİ HOCADAN ONAY ALINACAK
Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, transferi ertelediği ve yeni bir teknik direktörle anlaştıktan sonra transfer için onay alacağı aktarıldı.
Öte yandan transferin birkaç hafta içerisinde netlik kazanacağı yazıldı.
MARSİLYA GEÇEN SEZON DA İLGİLENMİŞ
Bunun yanı sıra Marsilya'nın, Romain Saiss'e geçen sezon da ilgi gösterdiği ancak yine yaşanan belirsizliklerden dolayı oyuncunun Beşiktaş'a imza attığı bildirildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
33 yaşındaki defans bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı. Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Faslı futbolcunun, siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2024 yılına sona erecek.