Romain Saiss, Fransa yolcusu!

Yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gidecek olan Beşiktaş, bazı isimlerle vedalaşacaktı. Bu doğrultuda siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusu Romain Saiss'in, Fransız ekibi Marsilya ile el sıkıştığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Romain Saiss, Fransa yolcusu!
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16 Haziran 2023 15:09
Romain Saiss
Romain Saiss
Beşiktaş
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Romain Saiss ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Siyah beyazlılarda forma giyen o ismin Fransız ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Fas basınındaki habere göre; Beşiktaş ile iplerini koparan Romain Saiss, Marsilya ile el sıkıştı.

HER KONUDA ANLAŞMAYA VARILDI

Siyah beyazlılardan ayrılmayı kafasına koyan tecrübeli stopere birçok takımın ilgisi bulunuyordu. Marsilya'nın ise geçtiğimiz günlerde Saiss ile temasa geçtiği yazıldı.

İki tarafın transfer için her konuda anlaştığı belirtildi. Ancak Marsilya'da teknik direktör Igor Tudor'un takımdan ayrılmasının ardından transferin beklemeye alındığı ifade edildi.

YENİ HOCADAN ONAY ALINACAK

Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın, transferi ertelediği ve yeni bir teknik direktörle anlaştıktan sonra transfer için onay alacağı aktarıldı.

Öte yandan transferin birkaç hafta içerisinde netlik kazanacağı yazıldı.

MARSİLYA GEÇEN SEZON DA İLGİLENMİŞ

Bunun yanı sıra Marsilya'nın, Romain Saiss'e geçen sezon da ilgi gösterdiği ancak yine yaşanan belirsizliklerden dolayı oyuncunun Beşiktaş'a imza attığı bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki defans bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı. Romain Saiss bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Faslı futbolcunun, siyah beyazlılarla olan sözleşmesi 2024 yılına sona erecek.  

 
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