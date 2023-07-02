Romain Saiss'e sürpriz talip!

Karim Benzema ve N'Golo Kante'yi kadrosuna katarak transferde ses getiren Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'ın, Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'e de talip olduğu ileri sürüldü.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Romain Saiss'e sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2023 14:26
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'in talipleri artıyor.

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken siyah beyazlıların Faslı stoperine sürpriz ülkeden ilgi olduğu öğrenilldi.

ButFootballClub'te yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Romain Saiss ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Oyuncu ile İngiltere Premier League ekibi Nottingham Forest'ın da ilgilendiği belirtilen haberde, gelecek günlerde sıcak gelişmelerin yaşanabileceğinin altı çizildi.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Romain Saiss geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BENZEMA VE KANTE'Yİ DE ALDILAR

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Al-Ittihad, önce Real Madrid'den Karim Benzema, sonrasında ise Chelsea'den ayrılan N'golo Kante ile sözleşme imzalamıştı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery