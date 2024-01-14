Romain Saiss'den Beşiktaş sonrası için itiraf

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss, Afrika Kupası öncesi BBC Afrika'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sezon başında transfer olduğu Al-Sadd'dan Al-Shabab'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, "Suudi Arabistan'daki birçok oyuncu Avrupalı. Benim için iyi bir şey çünkü bir savunma oyuncusu olarak Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi futbolculara karşı oynamak rekabet açısından size katkı sağlar." dedi.
"AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİM"
Beşiktaş'tan ayrıldığı süreçte amacının Avrupa'da kalmak istediğini söyleyen Saiss, "Marsilya'ya imza atmak üzereydim ancak maalesef bu gerçekleşmedi. Bir çözüm bulmalıydık ve sonuç olarak Al-Shabab'a gitmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'da oynamaktan keyif aldığını söyleyen Saiss, "Bir Müslüman olarak burada yaşamayı seviyorum. Tabii ki ailem için de iyi bir durum bu. Al-Shabab ile olan sözleşmemden kazancım da güzel." sözlerini sarf etti.
Sezon başında transfer olduğu Al-Sadd'dan Al-Shabab'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu, "Suudi Arabistan'daki birçok oyuncu Avrupalı. Benim için iyi bir şey çünkü bir savunma oyuncusu olarak Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi futbolculara karşı oynamak rekabet açısından size katkı sağlar." dedi.
"AVRUPA'DA KALMAK İSTEDİM"
Beşiktaş'tan ayrıldığı süreçte amacının Avrupa'da kalmak istediğini söyleyen Saiss, "Marsilya'ya imza atmak üzereydim ancak maalesef bu gerçekleşmedi. Bir çözüm bulmalıydık ve sonuç olarak Al-Shabab'a gitmeyi tercih ettik." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan'da oynamaktan keyif aldığını söyleyen Saiss, "Bir Müslüman olarak burada yaşamayı seviyorum. Tabii ki ailem için de iyi bir durum bu. Al-Shabab ile olan sözleşmemden kazancım da güzel." sözlerini sarf etti.