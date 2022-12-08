Romain Saiss, Beşiktaş'ı gururlandırdı

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Romain Saiss, 2022 Dünya Kupası'ndaki başarılarıyla alkışları toplamaya devam ediyor. İspanya'yı devirerek çeyrek finale yükselen Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın da gururu oldu.



Real Madrid, PSG, Chelsea ve Sevilla gibi kulüplerde top koşturan çok sayıda yıldızın kaptanlığını üstlenen Saiss, savunmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Antalya'da kampta bulunan Beşiktaşlı futbolcular, Romain Saiss'i yakından takip ediyor. Siyah-beyazlılar, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas'ı tutmaya başladı.



Teknik heyet ve oyuncular Fas'ın önceki gece İspanya'yı penaltılarla yenerek çeyrek finale çıktığı maçı televizyondan takip etti. Siyah-beyazlı futbolcuların büyük heyecan içinde müsabakayı izlediği ve Fas'ın başarı için dua ettiği bildirildi. Saiss ve arkadaşlarının tarihi başarısıyla gururlanan siyah-beyazlılar, Fas'ın çeyrek finalde yıldızlar topluluğu Portekiz'i de devirebileceğini savundu.



PORTEKİZ'E KARŞI DA SAHADA



Bu arada İspanya maçının son bölümlerinde sol arka adalesinde ağrı hisseden ve sakat sakat maçı tamamlayan Saiss'in ciddi bir durumunun olmadığı aktarıldı. Deneyimli futbolcunun Portekiz'e karşı takımdaki yerini alması bekleniyor.













SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ