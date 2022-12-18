Romain Saiss'a İtalya'dan kanca!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'nda büyük bir çıkış yapan Fas Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaşlı Romain Saiss için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-Beyazlı takımın savunma hattındaki sigortası Saiss'e İtalya'dan bazı kulüpler ilgi gösteriyor.



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Fransız basını, Saiss'e başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok ülkeden transfer ilgisi olduğunu yazdı. Ayrıca haberin detayında 32 yaşındaki futbolcunun Avrupa'daki rekabetçi futbol ortamını beğenip ayrılmak istemediği, Serie A'dan da iki takımın futbolcuyla çok yakından ilgilendiği öne sürüldü. Beşiktaş'a henüz Saiss ile ilgili teklif gelmedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Romain Saiss ile ilgili kararı oyuncunun geleceği açısından belirleyici olacak. 30 Haziran 2024'e kadar siyah-beyazlılar'a kontratı bulunan Saiss bu sezon Süper Lig'de 11 maçta 912 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.



Saiss, Beşiktaş'ta yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret ve maç başına da 12 bin 500 euro kazanıyor. Ayrıca Beşiktaş, Saiss'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonuna da sahip.



Sakatlık durumu merak edilen Romain Saiss ile ilgili detaylı tetkikler yapılacak. Saiss, Şenol Güneş ile de özel bir görüşme yapacak.





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