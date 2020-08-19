Roma'dan Napoli'ye teklif: 'Cengiz + 15 milyon euro'

Roma, Arkadiusz Milik için Napoli'ye teklifini iletti.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Milik'in transferi için Napoli'ye, daha önce görüşmelerini sürdürdüğü Cengiz Ünder'i ve artı olarak 15 milyon euro ücret önerdi. Roma Başkanı Guido Fienga, bu transfer için bizzat Napoli'ye giderek kulüp sahibi Aurelio De Laurentiis ile görüştü. Görüşmenin sıcak bir havada olduğu ve iki tarafın da anlaşma noktasına varabileceği kaydedildi.



Aurelio De Laurentiis'in bir yandan Juventus ile de transfer görüşmesi yaptığı ve gelecek en iyi teklife göre hareket edeceği bilgisi de verildi.



GIUNTOLI VE GATTUSO, CENGİZ'İ İSTİYOR



Napoli Sportif Direktörü Giuntoli ile teknik direktör Gattuso ise Cengiz Ünder'i çok beğendikleri için bu transferi çok istediklerinin altı çizildi.



Cengiz Ünder bu sezon Roma forması ile 22 resmi maçta görev yaptı. Toplam 373 dakika görev alan milli oyuncu, bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı.



