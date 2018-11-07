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Roma'dan Cengiz Ünder için yeni hamle!

Serie A takımlarından Roma, transfer döneminde ismi Premier Lig'in dev takımlarıyla anılan Cengiz Ünder için yeni bir sözleşme düşünüyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma'dan Cengiz Ünder için yeni hamle!
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07 Kasım 2018 16:06
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferde isminin Manchester City, Arsenal ve Tottenham ile anılması, Roma'yı harekete geçirdi.

İtalya basınının iddiasına göre Roma, genç yıldızı takımda tutmak için sezon sonunda Cengiz'e sözleşme uzatma teklifinde bulunacak.

SERBEST KALMA MADDESİ 50 MİLYON EURO

Roma'nın Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesini 50 milyon euro olarak belirleyeceği kaydedildi.

Cengiz Ünder, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında 13.4 milyon euroya Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.

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