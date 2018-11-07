Milli futbolcu'in transferde isminin Manchester City, Arsenal ve Tottenham ile anılması,'yı harekete geçirdi.İtalya basınının iddiasına göre Roma, genç yıldızı takımda tutmak için sezon sonunda Cengiz'e sözleşme uzatma teklifinde bulunacak.Roma'nın Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinde serbest kalma maddesini 50 milyon euro olarak belirleyeceği kaydedildi.Cengiz Ünder, bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 maça çıkarken 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. 21 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında 13.4 milyon euroya Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.