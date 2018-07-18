  •  
    Emre Mor'un menajeri açıkladı! "Transferi..."
  •  
    Ve Zico'nun yeni adresi belli oldu! 16 yıl sonra
  •  
    "Evet, Türkiye'den de bir teklif aldım ancak..."
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!

Roma'dan Beşiktaş'ın istediği Gerson için karar!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı belirtilen Gerson için Roma'dan flaş bir karar çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma'dan Beşiktaş'ın istediği Gerson için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 00:23
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Roma'nın Brezilyalı futbolcusu Gerson için flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, Gerson için İtalya dışından gelen tüm teklifleri reddetme kararı aldı.

Son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun Gerson için teklif yaptığı ancak Roma'nın olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

Roma'nın 21 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak göndermek ve Brezilyalı futbolcunun İtalya'da oynamasını istediği kaydedildi.

Fluminense'den 2016 yılında Roma'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 2 gol attı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için