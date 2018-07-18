Roma'dan Beşiktaş'ın istediği Gerson için karar!

Fluminense'den 2016 yılında Roma'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 2 gol attı.

kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilen Roma'nın Brezilyalı futbolcusuiçin flaş bir gelişme yaşandı.İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, Gerson için İtalya dışından gelen tüm teklifleri reddetme kararı aldı.Son olarak Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun Gerson için teklif yaptığı ancak Roma'nın olumsuz yanıt verdiği belirtildi.Roma'nın 21 yaşındaki hücum oyuncusunu kiralık olarak göndermek ve Brezilyalı futbolcunun İtalya'da oynamasını istediği kaydedildi.