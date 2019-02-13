Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçındailekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye 19 yaşındaki Zaniolo çıktı ve Roma'yı öne geçirdi. Mücadelenin 76. dakikasında Zaniolo bir kez daha sahne aldı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.Son sözü Adrian 79. dakikada söyledi ve Roma, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'yu 2-1 mağlup etti.Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder kadroya yer almadı. Rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.