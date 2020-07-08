Roma'da Justin Kluivert'e ayrılık yolu göründü

2018 yılında Ajax'tan Roma'ya transfer olan Justin Kluivert ile yollar ayrılacak.



İtalyan Il Tempo'nun haberine göre; Roma teknik direktörü Paulo Fonseca, 21 yaşındaki kanat oyuncusunu kadroda düşünmüyor.



Gazetenin iddiasına göre Fonseca kararı 'teknik' sebeplerden dolayı aldı.



Kluivert, Serie A'da salgın nedeniyle verilen zorunlu aranın dönüşünde düşük performansı ile dikkat çekti.



Milan ve Napoli maçlarında ilk 11 başlayan ancak maçları tamamlamadan oyundan alınan Kluivert, Fonseca'nın gözünden düşmüş gibi görünüyor.



Fonseca, Kluivert'i son olarak Parma maçının kadrosuna almadı ve bu da ayrılık iddiasını güçlendirdi.



21 yaşındaki kanat oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Arsenal'in ilgilendiği iddiası ortaya atılsa da henüz anlaşmaya dair bir bilgi yok.



Bu yaz transfer döneminde Arsenal olmasa dahi genç oyuncunun başka bir takım için, Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



