Roma'da Fonseca dönemi bitiyor! Üç aday var

İtalya Serie A takımlarından Roma'da Paulo Fonseca dönemi sona eriyor. Serie A'da son olarak Napoli karşısından yenilgiyle ayrılan Roma'da teknik direktör Fonseca'nın maçın ardından Paulo Fonseca'nın "Büyük isimlerle rekabet edecek zihniyete sahip değiliz" açıklaması gündeme oturdu.



Roma'daki sözleşmesi Şampiyonlar Ligi'ne otomatik katılım ile hayata geçmesi planlanan Fonseca, bu hedeften şimdilik uzakta kalmasından dolayı İtalya'ya veda etmek zorunda kalacak.



Napoli maçının ardından yaptığı açıklamalar ile de Roma Yönetimi'nin büyük tepkisini çeken Fonseca ile sezon biter bitmez yollarını ayıracak olan kulüp, daha şimdiden Julian Nagelsmann, Leonardo Jardim ve Maurizio Sarri ile görüşmelere başladı.



Fonseca'nın ardından öncelikli olarak takımımı Sarri'ye teslim etmek isteyen Roma, İtalyan teknik adamın bir süre daha dinlenmek istemesinden dolayı B planını da devreye soktu ve Roma taraftarınca da fazlasıyla istenen ve kulüp dinamiklerine uyum sağlayabilecek Leonardo Jardim ile görüşmelere başladı.



