Roma'da Cengiz Ünder'e 36 milyon Euro'luk rakip!

Transferin hareketli takımı, Avrupa devlerinin peşinde olduğu'u kadrosuna kattı.Fransız ekibi Bordeaux, Brezilyalı futbolcunun transferi için Roma ile anlaştıklarını açıkladı.Roma, 21 yaşındaki futbolcu için Bordeaux'ya 36 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.Arsenal ve Tottenham'ın da transfer etmek istediği Malcom, Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder ile aynı mevkiide görev alıyor.Öte yandan transferde hareketli bir sezon yaşyan Roma, Malcom transferi ile birlikte bu sezon 10. transferini yapmış oldu.