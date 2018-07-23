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Roma'da Cengiz Ünder'e 36 milyon Euro'luk rakip!

Bordeaux, Malcom transferi için Roma ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Roma, bu transfer için Fransız ekibine 36 milyon Euro ödeyecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma'da Cengiz Ünder'e 36 milyon Euro'luk rakip!
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23 Temmuz 2018 19:24
Transferin hareketli takımı Roma, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Malcom'u kadrosuna kattı.

Fransız ekibi Bordeaux, Brezilyalı futbolcunun transferi için Roma ile anlaştıklarını açıkladı.

Roma, 21 yaşındaki futbolcu için Bordeaux'ya 36 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

CENGİZ İLE AYNI POZİSYONDA OYNUYOR

Arsenal ve Tottenham'ın da transfer etmek istediği Malcom, Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder ile aynı mevkiide görev alıyor.

BU SEZON 10. TRANSFER OLDU

Öte yandan transferde hareketli bir sezon yaşyan Roma, Malcom transferi ile birlikte bu sezon 10. transferini yapmış oldu.

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