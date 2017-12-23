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Roma'da Cengiz Ünder transferine VETO!

AS Roma'da forma giymekte zorlanan Cengiz Ünder'in menajerinden transfer açıklaması geldi. İspanyol Sportif Direktör Monchi de Cengiz'e güveniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma'da Cengiz Ünder transferine VETO!
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23 Aralık 2017 16:33
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giymekte zorlanan Cengiz Ünder'in Sassuolo ve Torino'ya kiralık gideceği öne sürülürken, Türk spor basınında da Galatasaray iddiaları yer alıyordu. Oyuncunun menajeri Ömer Uzun, konu hakkında Çizme basınına açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in Roma'da kalacağını belirten Ömer Uzun, "Cengiz şu anda takıma, dile ve hayata adapte olmaya çalışıyor. Sassuolo'dan Politano ile takas olacağına dair bir şey yok. Serie A'da bir takıma kiralacağı yönünde de bir şey yok. Biz de bunları gazetelerden okuyoruz. Cengiz, Roma'da mutlu" sözlerini kullandı.

MONCHI İLE CENGİZ TOPLANTISI

Roma'da Cengiz'in durumu için Monchi'yle bir toplantı yapılırken, Çizme temsilcisinin oyuncuyu takımda tutmaya karar verdiği bildirildi.

Fatih Terim'in sarı-kırmızılılara gelmesinin ardından Galatasaray'a imza atacağı söylenen Cengiz için Çizme temsilcisi de tavrını belli etmiş oldu.

Bu sezon Roma'da 9 maça çıkarak gol ya da asist üretemeyen Cengiz Ünder toplamda 313 dakika sahada kalmıştı



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