Roma, Zaniolo'yu bekliyor!

Roma, geçen sezon devre arasında Galatasaray'a gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun durumunu yakından takip ediyor.
İtalyan ekibi, adı son dönemde özellikle Al Hilal'i ile anılan eski yıldızın olası transferini bekliyor.
SATIŞTAN PAY MADDESİ
Roma'nın Zaniolo için Galatasaray ile yaptığı anlaşmada, 24 yaşındaki yıldızın sonraki transferinden yüzde 20'lik pay maddesi bulunuyor.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız için KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'si A.S. Roma'ya ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.
Zaniolo'nun sözleşmesinde de 35 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 12 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.
İtalyan ekibi, adı son dönemde özellikle Al Hilal'i ile anılan eski yıldızın olası transferini bekliyor.
SATIŞTAN PAY MADDESİ
Roma'nın Zaniolo için Galatasaray ile yaptığı anlaşmada, 24 yaşındaki yıldızın sonraki transferinden yüzde 20'lik pay maddesi bulunuyor.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Galatasaray, Şubat ayında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız için KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'si A.S. Roma'ya ödenecektir." ifadeleri yer almıştı.
Zaniolo'nun sözleşmesinde de 35 milyon euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması altında 12 maçta sahaya çıkan Zaniolo, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.