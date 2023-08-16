Roma'ya PSG'den bir transfer daha!

Roma, PSG'den Renato Sanches'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Roma'ya PSG'den bir transfer daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ağustos 2023 15:14
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Portekizli Renato Sanches'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Roma Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Kariyerine ülkesinin Benfica takımında başlayan Sanches, Almanya'da Bayern Münih, Birleşik Krallık'ta Swansea City ve Fransa'da Lille formaları giydikten sonra geçen sene PSG'ye transfer oldu.

Portekiz Milli Takımı'nda 32 kez görev alan Sanches, PSG kariyerinde ise 27 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery