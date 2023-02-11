İtalya Serie A'nın 22. haftasında Roma, Lecce deplasmanına konuk oldu. Via Del Mare deki mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Lecce Federico Baschirotto ile 7. dakikada öne geçti. Roma bu gole 17. dakikada Paulo Dybala'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi.



Bu sonucun ardından Roma 41, Lecce ise 24 puana yükseldi.



Ligin gelecek haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Lecce, Atalanta deplasmanına gidecek.



[Görsel Kaynak: Roma / Twitter]





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