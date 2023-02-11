Roma'ya, Lecce çelmesi

İtalya Serie A'da Roma, deplasmanda Lecce ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Roma'ya, Lecce çelmesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2023 22:00
İtalya Serie A'nın 22. haftasında Roma, Lecce deplasmanına konuk oldu. Via Del Mare deki mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Lecce Federico Baschirotto ile 7. dakikada öne geçti. Roma bu gole 17. dakikada Paulo Dybala'nın penaltıdan attığı golle cevap verdi.

Bu sonucun ardından Roma 41, Lecce ise 24 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Lecce, Atalanta deplasmanına gidecek.

[Görsel Kaynak: Roma / Twitter]

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ