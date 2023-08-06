Roma'ya Arnautovic için ret cevabı!

Geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan ve gelecek sezonda da aynı sıkıntıyı yaşamak istemeyen Roma, Bologna forması giyen Marko Arnautovic için resmi girişimde bulundu.



Tutto Mercato'da yer alan habere göre; Roma, Avusturyalı deneyimli golcü Arnautovic için Bologna'ya 3.5 milyon euro'luk teklif yaptı. Teklifi az bulan Bologna'nın bu teklifi reddettiği belirtildi.



İSTEĞİ 10 MİLYON EURO



İtalya Ligi ekibi Bologna'nın 34 yaşındaki golcü için 10 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.



SÖZLEŞMESİ 2025 YILINDA SONA ERECEK



Geçtiğimiz sezon Bologna formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Arnautovic 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Avusturyalı milli oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek.



