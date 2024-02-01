Roma ve Zeki Çelik'ten transfer kararı!

Galatasaray ve Marsilya'nın transfer etmek istediği Zeki Çelik'in Roma'da kalacağı belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Roma ve Zeki Çelik'ten transfer kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2024 17:12
Son güncelleme 01 Şubat 2024 17:27
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Zeki Çelik için İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

Di Marzio'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Marsilya'nın kadrosuna katmak istediği Zeki Çelik, Roma'dan ayrılmayacak.

Habere göre Galatasaray ve Fransız ekibi, Roma'ya oyuncuyu kiralamak için teklif yaptı ancak Zeki Çelik, kiralık olarak ayrılmayı kabul etmedi.

Ayrıca Roma, milli oyuncunun kiralık sözleşmesine 11 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Transferin gerçekleşmemesinde bunun da büyük bir etken olduğu aktarıldı.

Roma ve oyuncunun bu tavrı sonrası iki kulübün masadan kalktığı ve görüşmelerin durduğu ifade edildi.

Zeki Çelik, Roma ile 49 maça çıktı ve 3 assitlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery