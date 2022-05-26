Roma ve Mourinho bir ilki başardı

1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa arenasında başarısı bulunmayan Roma, 61 yıl sonra ikinci kez mutlu sona ulaştı.



Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk çalıştırıcı oldu.



1970 UEFA Avrupa Kupası, 1974 ve 2002 UEFA Kupası'nın galibi Feyenoord ise Avrupa arenasındaki 4. şampiyonluk şansını değerlendiremedi.





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