Roma ve Başakşehir'in kıyasıya Bolingoli yarışı!

Kolarov'u Inter'e gönderen Roma'nın oluşan boşluğu Boli-Bolingoli ile doldurmak istemesi konusunda Başakşehir ile yarıştığı belirtiliyor.

Roma ve Başakşehir'in kıyasıya Bolingoli yarışı!
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10 Eylül 2020 01:36
Roma'nın Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov'u Inter'e satmasının ardından oluşan boşluğu Celticli Boli Bolingoli ile doldurmak istediği ancak Başakşehir ile karşı karşıya geldiği iddia ediliyor.

İtalyanlar Kolarov'un Inter'e gidişine engel olamayan Roma'nın sol bek mevkiisi için Belçikalı Boli-Bolingoli'yi ikna etmeye çalıştığı ancak karşısında başta Başakşehir olmak üzere 2 takımın daha çıktığını yazdı. Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi oynayacak olmasının yanı sıra sol bek mevkiisi için hücum yönü ağır basan 26 yaşındaki isim için yoğun görüşmeler sürdürdüğü kaydedildi.

Başakşehir ve Roma'nın yanı sıra Anderlecht ve Royal Antwerp'in de Bolingoli konusunda takipte olduğu belirtiliyor.

Geçen sezon başında Rapid Wien'den Celtic'e 3.3 milyon euro'ya transfer olan Bolingoli 29 maçta 4 asist kaydetmişti.



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