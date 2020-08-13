Roma ve Arsenal'den sürpriz takas hamlesi

Gelecek sezon daha iddialı kadrolar kurarak şampiyonluğa oynamayı hedefleyen İtalyan Roma ve İngiliz Arsenal'in sürpriz bir takas pazarlığı yaptığı iddia edildi.



İddialara göre Arsenal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Roma'nın yetenekli ismi Amadou Diawara'nın takas edilmesi için görüşmeler yapıldığı kaydedildi. Diawara'nın Arsenal tarafından kendisine önerilen 5 yıllık kontratı kabul ettiği ancak Torreira'nın sözleşmesinde bazı pürüzlerin olduğu ve menajerinin Roma ile pazarlık halinde olduğu ileri sürüldü.



Orta sahanın ortasında oynayan iki oyuncu da dinamik yapıları ile özellikle savunma yönleriyle geçen sezon takımlarında öne çıkmıştı.



23 yaşındaki Amadou Diawara Roma formasını geçen sezon 31 maçta giymiş ve 1 gol 1 asist kaydetmişti. Lucas Torreira ise 39 kez giydiği Arsenal formasıyla 2 gol 1 asistle oynamıştı.



