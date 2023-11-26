Roma üç puanı 80'den sonra aldı

İtalya Serie A karşılaşmasında Roma sahasında konuk ettiği Udinese'yi 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma üç puanı 80'den sonra aldı
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26 Kasım 2023 21:57
Son güncelleme 26 Kasım 2023 21:58
İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Roma evinde ağırladığı Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Roma'nın golünü 20. dakikada Gianluca Mancini, 81. dakikada Paulo Dybala ve 90. dakikada Stephan El Shaarawy, Udinese'nin golünü ise 57. dakikada Florian Thauvin kaydetti.

Roma'da, Milli oyuncumuz Zeki Çelik karşılaşmada süre almadı.

Roma aldığı galibiytle birlikte 21 puan olurken, Udinese ise 11 puanda kaldı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında Sassuolı deplasmanına giderken, Udinese sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.

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