Roma - Trabzonspor: İlk 11'ler

TUTTUR'DA HEMEN OYNA

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Roma takımının İtalya Serie A'ya da galibiyetle başladığını anımsatan Trabzonspor Teknik Direktörü, "

" ifadelerini kullandı.

Deplasman golü kuralının kalkması ve bu maçta bunun kendileri için avantaj olup olmadığına ilişkin görüşleri sorulan Abdullah Avcı, "

" şeklinde konuştu.





UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde VAR'ın kullanılmaması ve deplasman golü kuralının iptal edilmesiyle ilgili gelen soruya Mourinho, "VAR yok, bu yüzden bu duruma da adapte olmalıyız. Ben hala Trabzonspor'un bize attığı golün ofsayt olduğunu düşünüyorum. En azından Trabzonspor maçında gol teknolojisine sahip olacağız. UEFA'nın yaşadığı zorluğu da anlıyorum. Çünkü, VAR'a sahip olmayan ülkelerden gelen takımların da oynadığı bir turnuvadayız. Henüz gelişmemiş yeni bir turnuvada bu durumları kabul etmeliyiz." cevbını verdi.



