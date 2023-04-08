Roma tek golle çıkışını sürdürdü

Serie A'nın 29. haftasında Roma, deplasmanda Torino'yu 1-0 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Roma tek golle çıkışını sürdürdü
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08 Nisan 2023 21:27
Serie A'nın 29. haftasında Roma, deplasmanda Torino'ya konuk oldu.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Roma 1-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Maçın 8. dakikasında Dybala'nın penaltısıyla öne geçen Roma, rakibini kalesinden uzak tutarak galibiyeti almayı başardı. Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Sassuolo ve Lazio yenilgileri sonrası geçen hafta Sampdoria'yı yenen Roma, bu galibiyetle puanını 53'e yükseltti ve 3. sıraya yükseldi. Torino ise üst üste 3. puan kaybını yaşayarak 38 puanda kaldı.

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