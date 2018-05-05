Roma, Talisca için görüşmeye gidiyor!

Beşiktaş'taki geleceği arap saçına dönen Talisca'nın transferine dair yeni bir gelişme yaşandı.Radyo Centro Suono Sport'un iddiasına göre; Benficalı yöneticiler, önümüzdeki günlerde Roma'nın Sportif Direktörü Monchi ile bir araya gelerek bir toplantı düzenleyecek.Gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başlayan Roma, heyet halinde Monchi liderliğinde Lizbon'a gittiği ve bir kaç gün içerisinde Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira ile bir toplantı yapacağı belirtildi.Monchi'nin vizyonu, fahiş fiyat yerine ortalama fiyatlarda yıldızları Roma bünyesine katarak onları uluslararası arenada parlatmak olduğu bilinirken, 40 milyon eurodan aşşağıya indirmek istese de Benfica'nın buna yanaşmayacağı düşünülüyor.Keza, Ocak ayında Portekiz kulübü, Brezilyalı yıldız için Çin ekibi Changchun Yatai'den gelen 30 milyon euroluk teklifi reddetmişti.Talisca'nın transferinde Beşiktaş faktörü ise, Beşiktaş'ın 1 Mayıs'a kadar sözleşmede bulunan 21 Milyon Euroluk maddeyi ödediği taktirde kadrosuna katacağı gerçeği.