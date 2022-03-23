Roma, Talisca için devreye girdi

Transferde ismi sürekli Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca'ya İtalyan'dan önemli bir talip çıktı.
Seire A'nın güçlü ekibi Roma'nın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlerde, yaşadığı sorunlar nedeniyle Al Nassr'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun Roma'da forma giyebilmek adına 6.5 milyon Euro olan yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul edebileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ FORMALI PAYLAŞIM
Sosyal medyada oynadığı takımlardaki enstantanelerini paylaşan Talisca'nın, son olarak Beşiktaş dönemine ait fotoğrafları yayımlaması dikkatleri çekti.
Seire A'nın güçlü ekibi Roma'nın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. Çizme basınında yer alan haberlerde, yaşadığı sorunlar nedeniyle Al Nassr'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun Roma'da forma giyebilmek adına 6.5 milyon Euro olan yıllık ücretinde indirime gitmeyi kabul edebileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ FORMALI PAYLAŞIM
Sosyal medyada oynadığı takımlardaki enstantanelerini paylaşan Talisca'nın, son olarak Beşiktaş dönemine ait fotoğrafları yayımlaması dikkatleri çekti.