İtalya Serie A'da Roma, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Bu sonuçla Roma 59, Bologna ise 43 puana yükseldi. Öte yandan Roma'nın beraberliği sonrası İtalya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılacak 4 takım da belli oldu. Başkent ekibinin beraberliği sonrası şampiyonluk mücadelesi veren Milan ve Inter ile birlikte Juventus ve Napoli de Devler Ligi'ni garantiledi.



Ligin bir sonraki haftasında Roma, Fiorentina deplasmanına gidecek. Bologna, Venezia'yı ağırlayacak.





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