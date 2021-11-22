İtalya Serie A'da Genoa ile Roma karşı karşıya geldi.Ligin 12. haftasında oynanan mücadeleyi Roma, 2-0'lık skorla kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 82 ve 90. dakikada Felix Ohene Afena-Gyan kaydetti.Bu sonucun ardından Roma, 2 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 22'ye yükseltti. Teknik direktörlüğe Andriy Shevchenko'yu getiren Genoa ise, Ukranyalı teknik adam yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı ve 9 puanda kaldı.Ligin 14. haftasında Roma kendi sahasında Torino ile karşılaşacak. Genoa ise Udinese deplasmanına konuk olacak.