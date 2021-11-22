Roma, Shevchenko'yu ilk maçında üzdü!

İtalya Serie A'da Jose Mourinho yönetiminde Roma, Andriy Shevchenko yönetimindeki Genoa ile karşı karşıya geldi. Roma, 82. dakikadan sonra bulduğu gollerle maçtan 3 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma, Shevchenko'yu ilk maçında üzdü!
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22 Kasım 2021 00:42
İtalya Serie A'da Genoa ile Roma karşı karşıya geldi.

Ligin 12. haftasında oynanan mücadeleyi Roma, 2-0'lık skorla kazandı. Roma'ya galibiyeti getiren golleri 82 ve 90. dakikada Felix Ohene Afena-Gyan kaydetti.

Bu sonucun ardından Roma, 2 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 22'ye yükseltti. Teknik direktörlüğe Andriy Shevchenko'yu getiren Genoa ise, Ukranyalı teknik adam yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı ve 9 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Roma kendi sahasında Torino ile karşılaşacak. Genoa ise Udinese deplasmanına konuk olacak.




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