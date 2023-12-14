Roma, Sheriff karşısında zorlanmadı

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Roma evinde Sheriff'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, Sheriff karşısında zorlanmadı
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14 Aralık 2023 23:18
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Jose Mourinho'nun ekibi Roma evinde Roman Pylpchuk'un ekibi Sheriff'i konuk etti.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-0 kazanırken goller; 11. dakikada Romelu Lukaku, 32. dakikada Andrea Belotti ve 90+3'te Niccolo Pisilli'den geldi.

Roma'da maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, karşışlaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Roma grubu ikinci sırada tamamlarken, Sheriff 1 puanla kupaya veda etti.

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