UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda Jose Mourinho'nun ekibi Roma evinde Roman Pylpchuk'un ekibi Sheriff'i konuk etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-0 kazanırken goller; 11. dakikada Romelu Lukaku, 32. dakikada Andrea Belotti ve 90+3'te Niccolo Pisilli'den geldi.
Roma'da maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, karşışlaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Roma grubu ikinci sırada tamamlarken, Sheriff 1 puanla kupaya veda etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-0 kazanırken goller; 11. dakikada Romelu Lukaku, 32. dakikada Andrea Belotti ve 90+3'te Niccolo Pisilli'den geldi.
Roma'da maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik, karşışlaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 13 puana yükselen Roma grubu ikinci sırada tamamlarken, Sheriff 1 puanla kupaya veda etti.
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