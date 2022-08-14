Roma sezona 3 puanla başladı

İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Roma, deplasmanda Salernitana'ya konuk oldu.
Stadio Arechi'de oynanan karşılaşmayı Roma 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başlamayı başardı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Cristante'nin golüyle öne geçen Roma, rakibine olan üstünlüğünü maç boyunca korurken farkı açma şanslarını değerlendiremedi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik, maçı yedek kulübesinde tamamlarken Roma'nın yeni transferleri Dybala ve Wijnaldum ilk kez sahaya çıktı.
Stadio Arechi'de oynanan karşılaşmayı Roma 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başlamayı başardı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında Cristante'nin golüyle öne geçen Roma, rakibine olan üstünlüğünü maç boyunca korurken farkı açma şanslarını değerlendiremedi ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Milli futbolcumuz Zeki Çelik, maçı yedek kulübesinde tamamlarken Roma'nın yeni transferleri Dybala ve Wijnaldum ilk kez sahaya çıktı.
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