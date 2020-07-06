İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, Napoli deplasmanına konuk oldu.



San Paolo'da oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Napoli'de eşitliği 55. dakikada Callejon bozdu. Bu gole Roma'nın yanıtı gecikmedi ve 60. dakikada Mkhitaryan skora dengeyi getirdi.



Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Napoli'nin sembol isimlerinden Insigne topu ağlara göndererek takımını üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik Napoli üstünlüğü ile bitti. Roma böylelikle ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.



Öte yandan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmada süre almadı ve maçı yedek kulübesinden tamamladı.



Bu sonucun Napoli 48 puana yükselirken Roma 48 puanda kaldı



