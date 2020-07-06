Roma sert kayaya çarptı!

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Napoli, Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Roma sert kayaya çarptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Temmuz 2020 00:50
İtalya Serie A'nın 30. hafta maçında Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımı Roma, Napoli deplasmanına konuk oldu.

San Paolo'da oynanan karşılaşmayı Napoli 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Napoli'de eşitliği 55. dakikada Callejon bozdu. Bu gole Roma'nın yanıtı gecikmedi ve 60. dakikada Mkhitaryan skora dengeyi getirdi.

Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Napoli'nin sembol isimlerinden Insigne topu ağlara göndererek takımını üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1'lik Napoli üstünlüğü ile bitti. Roma böylelikle ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.

Öte yandan Milli futbolcumuz Cengiz Ünder karşılaşmada süre almadı ve maçı yedek kulübesinden tamamladı.

Bu sonucun Napoli 48 puana yükselirken Roma 48 puanda kaldı



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için