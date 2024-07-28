Roma, Samuel Dahl transferini açıkladı

Roma, Djurgarden'da forma giyen 21 yaşındaki İsveçli sol bek Samuel Dahl'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncuyla kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, Dahl'ın 26 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
Roma, Samuel Dahl transferi için Djurgarden'a 4.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Djurgarden formasıyla 16 resmi maça çıkan Dahl, bu maçlarda 2 asist katkısı yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada genç oyuncuyla kaç yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmazken, Dahl'ın 26 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.
Roma, Samuel Dahl transferi için Djurgarden'a 4.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Djurgarden formasıyla 16 resmi maça çıkan Dahl, bu maçlarda 2 asist katkısı yaptı.
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