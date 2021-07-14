Roma Rui Patricio transferini açıkladı

İtalya'da bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Roma, Portekiz Milli Takım kalecisi Rui Patricio'yu kadrosuna kattı.



Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Rui Patrico Roma'ya transfer oldu. Daha önce takıma yeni bir kaleci almak istediğini belirten Jose Mourinho, böylelikle vatandaşı 33 yaşındaki file bekçisini takımına kazandırmış oldu.



Roma'nın bu transfer için Wolves'a 11 milyon poundluk ödeme yaptığı ifade ediliyor.



