Roma teknik direktörü Paulo Fonseca, sezon başında Manchester United'dan kiraladıkları Chris Smalling'in bonservisini almak istediklerini söyledi.ABola'nın yayınına katılan Fonseca, Smalling'in kendisini şaşırtacak kadar memnun olduğunu belirttiği oyuncu için, "İngiltere'den ilk kez ayrıldı beni şaşırttı. Fark yaratacak çok fazla özelliği var ve İtalya'ya çabuk uyum gösterdi. Olağanüstü zeki birisi ve savunmanın ortasında önemli özelliklere sahip." sözlerini kullandı.Smalling'in oyunu okumasından da bahseden Portekizli teknik adam İngiliz stoperin bonservisini de almak istediklerini belirtti. Açıklamasında, "Eğer fiyatı bize uygun olursa bonservisini almak isteriz. Profesyonelliği ortada bir isim ve onunla çalışmak bir zevk" ifadelerini kullandı.30 yaşındaki Chris Smalling koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmeden önce Roma formasıyla çıktığı 28 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.