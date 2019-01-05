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Roma, Oğuzhan için 10 milyon euro ayırdı!

Bu sezon Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş bir Roma iddiası geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma, Oğuzhan için 10 milyon euro ayırdı!
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05 Ocak 2019 20:45
Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için İtalya'dan flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin haberine göre Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Oğuzhan Özyakup'u bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Sportif Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan'ı listesine almış ancak transfer gerçekleşmemişti.

BEŞİKTAŞ'A TEKLİF 10 MİLYON EURO

Roma'nın Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor. Oğuzhan'ın geçmiş yıllarda oynamış olması nedeniyle Avrupa Birliği pasaportu bulunuyor. İtalya'da kulüplerin Avrupa Birliği üyesi olmayan sadece 3 futbolcu oynatmasına izin veriliyor. 

OĞUZHAN'IN ALTERNATİFİ OBIANG

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi.

Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

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