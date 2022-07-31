İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da transfer çalışmaları devam ediyor. Jose Mourinho yönetimindeki Roma, Paris Saint Germain'de forma giyen Georginio Wijnaldum ile anlaşmaya vardı.



WIJNALDUM İLE ROMA ANLAŞTI



Hollandalı futbolcunun atın alma opsiyonuyla beraber kiralanacağı ifade edildi. Bilindiği üzere Roma yakın zamanda Zeki Çelik, Paolo Dybala, Nemanja Matic, Mile Svilar gibi isimlerle anlaşmıştı. Serie A ekibi, Andrea Belotti ile de el sıkıştı.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



31 yaşındaki futbolcu geçen sezon PSG'de 38 maçta 1996 dakika süre aldı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi. Wijnaldum daha önce Liverpool, Newcastle United, PSV Eindhoven ve Feyenoord formaları da giymişti.





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