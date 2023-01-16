Roma'nın Paulo Dybala'sı var

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile Vincenzo Italiano'nun yönetimindeki Fiorentina karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 2-0 kazanırken goller; 40 ve 82. dakikalarda Paulo Dybala'nın ayağından geldi. Dybala'nın iki golünde de asisti yapan isim Tammy Abraham oldu. Konuk ekip Fiorentina'da ise Dodo, 24. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte Roma puanını 34'e yükseltirken, Fiorentina 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Roma deplasmanda Spezia ile karşılaşırken, Fiorentina evinde Torino'yu ağırlayacak.

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