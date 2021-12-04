İtalya Serie A'nın 16. haftasında AS Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Olimpico'da oynanan mücadeleyi Inter 3-0'lık skorla kazandı.



Inter'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 24. dakikada Edin Dzeko ve 39. dakikada Denzel Dumfries attı.



Hakan Çalhanoğlu, golünü kornerden attı. Edin Dzeko'nun golünde ise asisti yaparak maçın yıldızı oldu.



Üst üste ikinci yenilgisini alan Roma, 25 puanda kaldı. Inter ise üst üste 4. kez kazanarak 37 puanla lider Milan'ı 1 puan geriden takibini sürdürdü.



Inter, gelecek hafta Cagliari'yi ağırlayacak. Roma ise sahasında Spezia'yı konuk edecek.





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