Roma, Napoli'den yönetici transferi yapıyor

Amerikan Friedkin ailesinin himayesine girdikten sonra büyük transferler ve atılımlar yapan Roma, bu kez gerçekleştirdiği yönetici transferiyle adından söz ettiriyor.Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğüyle şampiyonluk adayları arasında da konuşulan Roma, Napoli'nin Ticari ve Pazarlama Direktörü olarak nam salan Serena Salvione'yi transfer ettiği bildirildi.Calcio e Finanza'nın haberinde Salvione'yle anlaşma sağlandığı ve önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanacağı kaydedildi.Salvione'nin daha önce Juventus'ta ve NBA'de büyük çaplı marka anlaşmaları gerçekleştirdiği belirtilirken Amazon, Socios ile taraftar tokenları, Konami gibi dev şirketler önemli isim hakları anlaşmalarının arkasındaki isim olarak tanındığı kaydedildi.