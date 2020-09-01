Roma, Mkhitaryan'ın bonservisini aldı!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma, Henrikh Mkhitaryan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; asroma.com/
Roma, Mkhitaryan'ın bonservisini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Eylül 2020 13:44
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, geride kalan sezon kiralık olarak formasını giyen ve kulübü Arsenal ile sözleşmesini fesheden Henrikh Mkhitaryan'la anlaşıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arsenal ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Ermeni oyuncunun yeni sezonda da Roma forması giyeceği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından transferine ilişkin açıklamada bulunan Mkhitaryan, "Serie A'da ikinci sezonumun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Roma kentini, kulübü ve taraftarını çok seviyorum. Atacağım gollerle sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon kiralık olarak Roma'da oynayan Henrikh Mkhitaryan, 22 lig maçında 9 gol kaydetmişti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için