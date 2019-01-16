Roma, Mısırlı oyuncunun peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, Arsenal'de fazla şans bulamayan Mısırlı orta sahanın peşine düştü.
İtalyan basınında yer alan haberde AS Roma'nın Arsenal'den Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'i kiralamak istediği belirtildi.
Roma'nın yakın zamanda Arsenal'e Elneny'nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması için teklif yapması bekleniyor.
Arsenal, Elneny'i 2016 yılında Basel'den 12,5 milyon euro bonservis bedeline kadrosuna katmıştı.
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İtalyan basınında yer alan haberde AS Roma'nın Arsenal'den Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'i kiralamak istediği belirtildi.
Roma'nın yakın zamanda Arsenal'e Elneny'nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması için teklif yapması bekleniyor.
Arsenal, Elneny'i 2016 yılında Basel'den 12,5 milyon euro bonservis bedeline kadrosuna katmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın