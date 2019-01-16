  •  
    G.Saray'ın listesindeki golcü için iki flaş itiraf!
  •  
    Galatasaray'a gönderip, Türkiye'den onu aldılar!
  •  
    Ve Trabzonspor ayrılığı borsaya bildirdi: VEDA
  •  
    Kolombiyalı Neymar'ı Beşiktaş'a önerdiler!..
  •  
    Dünyada SON DAKİKA transferleri peş peşe!..

Roma, Mısırlı oyuncunun peşinde

Roma, Arsenal'de fazla şans bulamayan Mısırlı Mohamed Elneny'i kiralamak istiyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma, Mısırlı oyuncunun peşinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 06:24
İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, Arsenal'de fazla şans bulamayan Mısırlı orta sahanın peşine düştü.

İtalyan basınında yer alan haberde AS Roma'nın Arsenal'den Mısırlı orta saha Mohamed Elneny'i kiralamak istediği belirtildi.

Roma'nın yakın zamanda Arsenal'e Elneny'nin sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanması için teklif yapması bekleniyor.

Arsenal, Elneny'i 2016 yılında Basel'den 12,5 milyon euro bonservis bedeline kadrosuna katmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için