Roma, Milik'ten vazgeçti! Gündem, Mandzukic...

AS Roma, 340 yaşındaki Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun yerine forvet arayışlarını sürdürüyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Arkadiusz Milik için Napoli'ye ilk olarak 15 milyon euro ve Cengiz Ünder'i öneren Roma, Napoli'nin ısrarcı bir şekilde 40 milyon euro nakit istemesi sonrası transferden çekildi.



Roma, menajerlerden gelen Mario Mandzukic ve Eric-Maxim Choupo-Moting gibi bonservisi elinde olan golcüleri değerlendirmeye başladı.



Başkent ekibinin gündemindeki bir diğer isimse Hertha Berlin'in ocak transfer döneminde 27 milyon euro bonservisle Milan'dan kadrosuna kattığı Piatek...



Roma, geride bıraktığımız sezonu 70 puanla 5. sırada tamamlamıştı.



